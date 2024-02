Morte Navalny | Blinken | “Mosca responsabile | prova di marciume e debolezza”

"La Russia è responsabile della morte di Navalny". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota sottolineando che la morte ... ()

(Adnkronos) – Alexey Navalny è morto in carcere. Le news sulle cause e le circostanze del decesso del dissidente, che avrebbe compiuto 48 anni a ... (periodicodaily)

Navalny - la morte è un mistero : cosa dice la Russia

Il dissidente è deceduto in carcere a 47 anni Alexey Navalny è morto in carcere. Le news sulle cause e le circostanze del decesso del dissidente, ... (sbircialanotizia)