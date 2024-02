Morte in carcere di Alexei Navalny | il Cremlino | Accuse assolutamente inaccettabili

Angel Miguel Chicllo Romero è stato picchiato e minacciato in carcere , il padre della bimba Kata scomparsa da Firenze ha chiesto l'immediato ... (notizie.virgilio)

Angel Miguel Chicclo Romero, papà di Kata leya, la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso giugno a Firenze , è rimasto ferito in una rissa nella casa ... (fanpage)

Comparirà questa mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto. Liliana Barone, 45 anni, in carcere con l’ipotesi di reato ... (ilgiorno)

Busto Arsizio (Varese), 4 febbraio 2024 – Alta tensione nella Casa circondariale di Busto Arsizio , in provincia di Varese. Stando a quanto ... (ilgiorno)

Matteo Di Pietro non andrà in carcere per la morte di Manuel - la mamma scappa dall'aula : «Lo sapevo che finiva così»

Nessun giorno di carcere per la morte del piccolo Manuel. Matteo Di Pietro ha patteggiato 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato e non andrà ... (leggo)