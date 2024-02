Morte di Navalny | il presidente della Camera Fontana | Profonda amarezza Spera vengo fatta chiarezza

Nel frattempo, diversi politici hanno ritenuto il presidente russo Vladimir Putin responsabile della morte di Navalny. L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di

Il Cremlino giudica « assolutamente inaccettabili» le accuse rivolte a Mosca dai Paesi occidentali per la Morte in carcere di Alexei Navalny . «Non ci ... (feedpress.me)

“Siamo inorriditi dalla notizia della scomparsa di Alexei Navalny , morto in carcere in Russia per aver osato manifestare il proprio dissenso ... ()

A volte serve una secchiata di acqua gelata per svegliarsi dal torpore. A volte serve uno schiaffone per farci tornare sulla terra e riportarci a ... (panorama)

Turn in the Wound, di Abel Ferrara: Il nuovo documentario di Abel Ferrara arriva in Berlinale Special nello stesso giorno in cui il mondo apprende della morte in carcere di Alexey Navalny, il dissidente russo che era stato un forte ...

Mosca, molti sconvolti per Navalny: con la sua morte muore la speranza: "Naturalmente Navalny è un simbolo, prima di tutto un simbolo dell'opposizione, un simbolo della speranza di un futuro più luminoso per la Russia. E c'è la sensazione che con la sua morte questa ...

La morte di Navalny ci racconta la differenza tra un regime vero e quello (italiano) inventato: Navalny dopo Prigozhin, dopo e come tanti altri. Ed il mondo tace. mentre da noi si manifesta davanti alle sedi Rai per Dargen D'Amico ...