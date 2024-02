Morte Antonio Carullo | il figlio | “La sua curiosità ci ha guidato” Lepore | “Una perdita enorme per Bologna”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 - “Lasciava molto spazio alle decisioni, senza mai essere assente, affinché noi crescessimo come ritenevamo opportuno. Come figli, siamo stati portati a seguire le sue orme, devo dire con grande gioia e sono certo che lui sia molto orgoglioso di questo. Papà ci ha responsabilizzato, ma lasciandoci sempre i nostri spazi, nonostante la sua persona potesse sembrare ingombrante. Non lo era mai in famiglia, come non era arrogante, ma anzi sempre pronto ad ascoltare, se avevamo dei consigli o delle domande prima ascoltava e mai imponeva una soluzione, al massimo dava la sua visione della cosa. Forse quello che ci hadi più nella nostra crescita è stata la sua, perché ogni volta se ne usciva con qualcosa di nuovo e raccontava, conosceva, faceva mille collegamenti. Grazie a questo suo modo di essere, ...