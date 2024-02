Ecdc: "Vaccinazioni insufficienti. Impatto più elevato in bimbi sotto 12 mesi e under 5 non vaccinati" E' allarme morbillo in Europa . E l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, fa sapere che i casi sono destinati ad aumentare: "Si prevede che i casi di morbillo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – E'in. E l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, fa sapere che isono destinati ad aumentare: "Si prevede che idicontinueranno ad aumentare nell'Ue/Spazio economico europeo nei prossimi mesi a causa della copertura vaccinale non ottimale in numerosi Paesi, dell'elevata

Morbillo, è allarme in Europa: 7 morti in un mese. I casi saliranno: ecco perché: Ecdc: "Vaccinazioni insufficienti. Impatto più elevato in bimbi sotto 12 mesi e under 5 non vaccinati" E' allarme morbillo in Europa. E l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle m ...

Raffreddore, i farmaci sconsigliati. Ecco i prodotti "banditi" dall’Aifa: Ciò soprattutto in caso di presenza di sintomi sospetti. L’allarme è importante ma lo è anche la buona notizia che pone la parola fine a questo avviso. Tutti i casi segnalati si sono risolti per il ...

Morbillo, “Nel Pisano zero casi per anni. Ora 18 contagi in due mesi e 11 i ricoverati”: Parla il dottore Antonio Gallo, responsabile Igiene pubblica dell'azienda sanitaria pisana: “I pazienti hanno fra 25 e 69 anni” ...