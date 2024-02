All'U - Power Stadium brianzolo, i ragazzi di Palladino ma devono fare i conti con un Monza non disposto a concedere facili ed in effetti qualcosa in più in attacco si vede. Manca però l'

Monza. Palladino vede il Milan da vicino. I rossoneri sono un tabù da sfatare (Di venerdì 16 febbraio 2024) Testa e occhi al Milan. Come rivelato da Raffaele Palladino dopo il Verona, ieri sera l’allenatore era a San Siro per vedere da vicino i suoi prossimi avversari. Se gli scorsi giorni sono serviti a mettere le basi con studio e lavoro, toccando con mano la formazione di Pioli dal vivo non si vuole lasciare nulla al caso. Con lui anche il direttore sportivo Michele Franco, che nel pomeriggio aveva partecipato alla presentazione del libro "La giusta osservazione" del responsabile scouting del Cagliari, Riccardo Guffanti, di scena in centro a Monza: "Ci stiamo preparando bene - ha risposto sulla sfida di domenica sera -, il mister e la squadra stanno vivendo la settimana come sempre in modo ottimale, curando tutti gli aspetti perché una sfida così prestigiosa va affrontata al meglio". ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Testa e occhi al. Come rivelato da Raffaeledopo il Verona, ieri sera l’allenatore era a San Siro perre dai suoi prossimi avversari. Se gli scorsi giorniserviti a mettere le basi con studio e lavoro, toccando con mano la formazione di Pioli dal vivo non si vuole lasciare nulla al caso. Con lui anche il direttore sportivo Michele Franco, che nel pomeriggio aveva partecipato alla presentazione del libro "La giusta osservazione" del responsabile scouting del Cagliari, Riccardo Guffanti, di scena in centro a: "Ci stiamo preparando bene - ha risposto sulla sfida di domenica sera -, il mister e la squadra stanno vivendo la settimana come sempre in modo ottimale, curando tutti gli aspetti perché una sfida così prestigiosa va affrontata al meglio". ...

