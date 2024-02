Monza-Milan | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

00 (DAZN) Udinese - Cagliari, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN) Frosinone - Roma, domenica 18 febbraio ore 18:00 (DAZN) Monza - Milan, domenica 18 febbraio ore 20:45 (DAZN) Probabili formazioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La partitachiude la 25ª giornata del campionato di Serie A. Sfida interessante tra due squadre protagoniste nel massimo campionato italiano. La compagine di Stefano Pioli è una delle più in forma in circolazione, in Europa League ha vinto nettamente contro il Rennes ed è rientrata in corsa anche per la vittoria dello scudetto. Ilè una delle squadre più difficili da affrontare e l’allenatore Palladino si è confermato un emergente. Ledi(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota Carvalho; Djuric. Squalificati: Gomez Indisponibili: Caprari, Vignato(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; ...

La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina fa il punto anche sulla partita di ieri sera tra il Milan e Rennes. Thiaw torna in campo (pianetamilan)

Stefano Pioli è pronto a rilanciare Malick Thiaw dal primo minuto in campionato. Le ultime notizie… Dopo il grande successo in Europa League, per ... (dailymilan)

Dopo la bella vittoria europea contro il Rennes, il Milan è pronto a rituffarsi in Serie A alla ricerca della quarta vittoria consecutiva... (calciomercato)

Monza-Catania e Piacenza-Taranto aprono la 9a di ritorno: Due anticipi nel pomeriggio di sabato. Le altre quattro partite si giocheranno domenica. La capolista Trento ospita Modena, Perugia in trasferta a Padova ...

25^ di Serie A, le ultime LIVE: Thuram-Lautaro per sbancare Salerno: La 25ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 16 febbraio con Torino-Lecce e prevede tante altre gare interessanti come Lazio-Bologna e Monza-Milan. Come al solito, tanti match possono reg ...

Come vedere in streaming e in TV la venticinquesima giornata di Serie A: Scopri dove vedere le partite del venticinquesimo turno di Serie A 2023 - 2024 su DAZN, Sky e NowTV. Ecco gli orari dei match ...