Monza-Milan domenica 18 febbraio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN) Udinese - Cagliari, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN) Frosinone - Roma, domenica 18 febbraio ore 18:00 (DAZN) Monza - Milan, domenica 18 febbraio ore 20:45 (

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Traè una sfida di presente e forse anche di futuro, considerando la costanza con cui Palladino viene associato alla panchina rossonera soprattutto nei momenti in cui Pioli sembrava più in bilico. I brianzoli attraversano il più classico girone di ritorno degli ignavi, quello cioè in cui non si gioca per obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e