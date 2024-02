Montevarchi ospita le final four under 16 di pallavolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraio 2024 –domenica 18 febbraio le "16 diper assegnare il titolo di campione territoriale Fipav Etruria, tra Colle Volley, Piandisco Valdarninsieme, Volley Arno Blu e Volley Arno Rossa. L'organizzazione dell'evento, curata dalla società Volley Arno in collaborazione con New Volley Terranuova, si articolerà in due fasi distinte: la mattina si terranno le semii e al pomeriggio laissima per il primo e secondo posto. Per quanto riguarda la Volley Arno è una doppia soddisfazione perché si presenta in semie con tutte e due le squadre16, sia 2009 che 2008, che già hanno dato prova nei rispettivi gironi di campionato e nelle partite di ...