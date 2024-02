Monete da due euro | come sono gli esemplari che vengono venduti a quasi 20 000€

III Le monete iberty Head Double Eagles di tipo II e III sono due Eagles di tipo II e III sono due affascinanti tipologie di monete leggi anche Monete da 2 euro rare: quanto valgono e come venderle

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi andremo a parlare di una “strana” moneta da 2rara, se ne avete una il suo valore potrebbe arrivare a20.000. Andiamo a scoprire di quale si tratta nelle prossime righe.ben sappiamo nonsolo le vecchie lire ad essere rare e a poter raggiungere un cospicuo valore, ma anche lee le banconote inposvalere tanto, cialcuneda 2€ in circolazione ad esempio che valgono davvero tantissimo. Alcuni di voi potrebbero averle conservate, e probabilmente non siete a conoscenza del fatto che potreste avere un tesoro tra le mani, a volte in queste determinate circostanze si fanno dei gravi errori. Negli ultimi anni il taglio delleda 2€ è stato ...