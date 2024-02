Mondiali Pista su Singole Distanze | Davide Ghiotto è argento nei 5000 metri

Si aprono domani in Canada, sulla pista del Calgary Olympic Oval, i Mondiali su singole distanze di pista lunga. Conclusa la stagione di Coppa del Mondo, tutto pronto dunque per una rassegna iridata

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Calgary – Come a Heerenveen nella scorsa stagione, i 5.000maschili portano l’Italia dellalunga a festeggiare un grande podio aisulle. In Canada, nella prima giornata della rassegna iridata sulladel Calgary Olympic Oval,conquista la medaglia d’e si conferma così vice campione del Mondo alle spalle del solo Patrick Roest. Il fuoriclasse vicentino delle Fiamme Gialle ha centrato l’obiettivo ed è arrivato molto vicino al tempo del campione olandese: 6’08?61 per l’azzurro, 6’07?28 per Roest, mentre il norvegese Sandrem Eitrem ha completato il podio con un crono di 6’09?00. Ottimo avvio di Mondiale dunque per la Nazionale italiana del d.t. Maurizio Marchetto e ...