Mondiali Pallanuoto | il Setterosa batte il Canada e conquista il pass per le Olimpiadi di Parigi

Il Setterosa si guadagna il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale femminile di pallanuoto dell'Italia ha sconfitto il Canada 18 - 2 ai Mondiali di nuoto di Doha.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilha strappato ilper ledi2024. Le azzurre nella partita che valeva l’ultimo posto per accedere al torneo olimpico hanno sconfitto ilper 18 a 12. L’Italia dellafemminile conclude il Mondiale di Doha al settimo posto. Quella diper ilsarà quinta partecipazione olimpica e soprattutto un ritorno dopo non aver partecipato all’edizione...

Mondiali Pallanuoto: il Setterosa si qualifica a Parigi 2024, battuto il Canada 18-12: La Nazionale femminile raggiunge quella maschile a Parigi. Il Setterosa batte il Canada 18-12 nella 'finalina' per il settimo posto ai Mondiali di Doha e conquista la qualificazione per l'Olimpiade di ...

Setterosa alle Olimpiadi, Canada battuto ai Mondiali per 18-12: ROMA - Una vittoria netta utile per volare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Setterosa batte il Canada per 18-12 e conquista il pass per i giochi grazie al settimo posto del Mondiale disputato a Doha.

