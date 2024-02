QUALIFICAZIONI PER PARIGI N UOTO ARTISTICO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI NUOTO DI FONDO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI Mondiali Doha 2024: risultati venerdì 16

Mondiali pallanuoto Doha 2024: il Setterosa vola a Parigi, Canada battuto nella finale per il 7° posto (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Setterosa batte il Canada 18-12 nella finale per il settimo posto nei Mondiali di Doha 2024. Le ragazze di Silipo staccano anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 prendendosi l’ultimo slot disponibile. Giustini ne mette 5 e Avegno 4. Tripletta per Bianconi, trascinatrice delle azzurre nel difficile primo quarto, chiuso avanti solo 5-4. Canada che paga le difficoltà difensiva e vede sfumare il sogno olimpico, a meno di forfait del Sudafrica per via dei problemi con il pass africano, mancano la seconda partecipazione consecutiva, 7° posto a Tokyo. Italia che torna alle Olimpiadi, dopo l’assenza a Tokyo, e proverà ad avvicinarsi all’argento di Rio 2016 o, chi lo sa, all’oro di ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilbatte il18-12per il settimoneidi. Le ragazze di Silipo staccano anche il pass per le Olimpiadi diprendendosi l’ultimo slot disponibile. Giustini ne mette 5 e Avegno 4. Tripletta per Bianconi, trascinatrice delle azzurre nel difficile primo quarto, chiuso avanti solo 5-4.che paga le difficoltà difensiva e vede sfumare il sogno olimpico, a meno di forfait del Sudafrica per via dei problemi con il pass africano, mancano la seconda partecipazione consecutiva, 7°a Tokyo. Italia che torna alle Olimpiadi, dopo l’assenza a Tokyo, e proverà ad avvicinarsi all’argento di Rio 2016 o, chi lo sa, all’oro di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza