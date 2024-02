Mondiali nuoto Doha 2024 oggi in tv batterie | semifinali e finali venerdì 16 febbraio | canale | orario e diretta streaming

Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 metri stile libero ai campionato del mondo di nuoto di Doha. Alberto Razzetti vince la medaglia di bronzo nei 200 misti. Miressi tocca in 47"72, alle spalle solo del cinese Pan Zhanle (47"53). Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78). L'Italia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Proseguono le gare delin corsia aidicon la spedizione italiana che insegue altre medaglie. Torna in vasca Simona Quadarella nella mattinata per ledegli 800 stile libero, in cerca di un bis dopo l’oro nei 1500. Per quanto riguarda leinvece, non ci saranno azzurri presenti nell’individuale, con la staffetta 4×200 stile libero maschile che insegue la finale. L’appuntamento è alle ore 7.30 italiane di16, mentre lee leprenderanno il via dalle ore 17.00 italiane, sempre all’Aspire Dome di, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire inilin corsia ...