Mondiali nuoto Doha 2024 | 4×200 maschile a Parigi | bene Zazzeri e Quadarella

Il Setterosa si guadagna il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale femminile di pallanuoto dell'Italia ha sconfitto il Canada 18 - 2 ai Mondiali di nuoto di Doha. Le azzurre concludono così il torneo al settimo posto. Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Prosegue ilin vasca aidi. Un altro pass perassegnato con lache, grazie al 7:08.40 del quartetto Ragaini, Di Cola, De Tullio, Megli, fa segnare il terzo tempo complessivo. Lorenzotocca il tempo limite per le Olimpiadi nei 50 stile, ma dovrà aspettare le semifinali per avere la certezza del pass. Il “problema” sarebbe Deplano, 12° complessivo in batteria, che, se in semifinale dovesse chiudere davanti e con un tempo migliore a quello di batteria di, costringerebbe il connazionale a rimandare a Riccione la caccia al pass. Se invecedovesse chiudere davanti a Deplano in semifinale, indipendentemente dal tempo, staccherebbe il pass per ...