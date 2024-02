QUALIFICAZIONI PER PARIGI N UOTO ARTISTICO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI NUOTO DI FONDO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI PALLANUOTO, QUALIFICAZIONI PER PARIGI Mondiali Doha 2024: risultati venerdì 16

Mondiali Doha 2024, il programma della quindicesima giornata: Setterosa in campo per il pass olimpico (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ci avviciniamo sempre di più alla conclusione della rassegna iridata degli sport acquatici che si sta svolgendo a Doha in queste settimane di febbraio. Oggi a farla da padrone sarà il nuoto, anche perché tutte le altre discipline hanno già assegnato quasi tutte le medaglie a disposizione. Oltre ai nuotatori e alle nuotatrici azzurre però, le attenzioni saranno rivolte anche alla Pallanuoto. In diretta su Rai Play 3, quindi solo in streaming, il Setterosa si sta giocando il pass olimpico contro il Canada. Andiamo dunque a vedere cosa riserva il programma odierno e dove vedere le gare della quindicesima giornata dei Mondiali di Doha 2024. Mondiali ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ci avviciniamo sempre di più alla conclusionerassegna iridata degli sport acquatici che si sta svolgendo ain queste settimane di febbraio. Oggi a farla da padrone sarà il nuoto, anche perché tutte le altre discipline hanno già assegnato quasi tutte le medaglie a disposizione. Oltre ai nuotatori e alle nuotatrici azzurre però, le attenzioni saranno rivolte anche alla Pallanuoto. In diretta su Rai Play 3, quindi solo in streaming, ilsi sta giocando ilcontro il Canada. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ilodierno e dove vedere le garedeidi...

