Mondiali di Nuoto | la 4×200 stile piazza la quinta posizione in finale

Si chiude senza medaglie per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha. Una sola presenza nelle finali odierne, quella della 4 200 stile libero maschile che in mattinata era riuscita a conquistare il pass per le prossime Olimpiadi.

Doha, 16 febbraio 2024 – Lorenzo Zazzeri piazza la decima posizione nei 50 stile libero e non si qualifica per la finale ai Mondiali di Nuoto a Doha, ma l'Azzurro sorride e stacca il pass per le Olimpiadi di Parigi. E' la seconda partecipazione individuale a cinque cerchi della carriera. Lo fa con il tempo di 21?80. Leonardo Deplano arriva nono e dice addio alla finale. Registra in piastra il crono di 21"81. I due compagni di squadra sono divisi da un solo centesimo. E se Zazzeri prepara le valigie per Parigi, Deplano attende i prossimi Assoluti di Nuoto a Riccione (dal 5 al 9 marzo), per realizzare un altro sogno olimpico dopo Tokyo. "Ci divide un centesimo e da regolamento certifica la mia qualificazione ai Giochi – afferma Lorenzo Zazzeri, come ...

