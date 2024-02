Mondiali di Nuoto | la 4×200 stile maschile vola alle Olimpiadi | è finale iridata

Prosegue il nuoto in vasca ai Mondiali di Doha 2024 . Un altro pass per Parigi assegnato con la 4 200 maschile che, grazie al 7:08.40 del quartetto Ragaini, Di Cola, De Tullio, Megli, fa segnare il terzo tempo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Doha, 16 febbraio 2024 – Dopo la qualifica olimpica della Nazionale Italiana Femminile di Pallae anche lafemminile, si aggiunge all’Italia Team per Parigi 2024, anche lalibero. Questa mattina, nelle batterie iridate deidia Doha, gli Azzurri hanno staccato il pass con il tempo di 7:08.48. Alessandro Ragaini, Stefano Di Cola, Marco De Tullio e Filippo Megli (7:08.48) ottengono la carta olimpica per la squadra tricolore. Ma non solo. Il Team Tricolore si qualifica anche per lamondiale. Lo fa anche Simona Quadarella negli 800libero con il tempo di 8’27?80. Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano nei 50libero e il debuttante ...

Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 17 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara: Si stanno per esaurire i Mondiali di sport acquatici di scena a Doha. Quella di domani sarà la penultima giornata in cui si ci darà battaglia, tra nuoto in corsia e pallanuoto. Con quest'ultima che si ...

