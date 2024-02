Momo da applausi | Galloway decisivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bryante WEBER (28 minuti, 3/8 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 6 perse, 3 recuperate, 6 assist, 10 punti) Può sembrare ingenerosa la sua valutazione insufficiente in una serata come questa. Ma ha davvero molto distrutto e poco costruito; rischiando anche, per troppo nervosismo, di bloccare l’inerzia reggiana nel terzo quarto e di far rientrare la Virtus con una orrenda palla persa nel finale. Domani l’Unahotels avrà bisogno del miglior Weber. E crediamo si riscatterà. Voto 5 Langston(30 minuti, 2/5 da 2, 3/6 da 3, 7/7 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 recuperate, 3 assist, 20 punti) Tornanella serata, sinora, più importante della stagione. Dopo un inizio complesso cresce minuto dopo minuto, impegna la difesa avversaria coi suoi movimenti e nell’ultimo quarto è dapprima precisissimo dalla lunetta, poi infila due "bombe" ...