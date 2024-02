Molinari direttore di Repubblica | «Io romanista ero in Curva Nord quando uccisero Paparelli»

e Luca Ammirati, scrittore e direttore dell'ufficio stampa del è il titolo della conferenza con il biologo marino Yvan Molinari. alle 21, al teatro di Piazza Repubblica. " Tutte le informazioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024) . Per i cinquant’anni dello scudetto della Lazio,Roma sta distribuendo il libro “Due bambini e un sogno” scritto dai giornalisti Giulio Cardone e Marco Patucchi con Massimo Maestrelli uno dei due bambini del titolo del libro, uno dei due figli di Maestrelli allenatore di quella Lazio. OggiRoma pubblica un estratto della prefazione di Massimo Giannini () e l’introduzione delMaurizio(anch’egli) il quale rivela che era in(ladella Lazio) il giorno del derby in cui con un razzo lanciato dallaSud fu uccisocomincia così: Andare inpoi, ...

Durante il Festival di Sanremo il quotidiano Re pubblica ha intervista to Ghali , ma l’ intervista non è ancora uscita sul giornale. La decisione di ... (tpi)

Reggio Calabria – AbaRc e Mediterranea insieme per far crescere il territorio: Importante incontro tra due realtà universitarie per rafforzare e creare iniziative formative congiunte. Si è svolto presso l'Accademia di Belle Arti ...

scopriamo i segreti dei cetacei del Mediterraneo: Conferenza con il biologo marino Yvan Molinari: Venerdì 16 febbraio appuntamento all'Insubria per un viaggio nelle profondità delle acque del mediterraneo condotto da Yvan Molinari, ex studente dell'ateneo di Varese ...

Nuovo guardrail sotto la lente d'ingrandimento: bulloni non tirati, cartelli cadenti: Il nuovo guardrail posato a fine gennaio in via Indipendenza, a Olgiate Comasco, pare proprio una storia infinita. Incidente, danneggiamento del guardrail e attesa per la sistemazione Danneggiato nel ...