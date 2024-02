a carico di minori, per responsabilità connesse ai disordini scaturiti la notte di capodanno in Piazza Vittorio Emanuele, a Molfetta. 'La Procura presso il Tribunale per i Minori di Bari che ha

Molfetta: notte di capodanno con auto capovolta e distrutta da petardi esplosi, altri due arresti Si arriva a dieci (Di venerdì 16 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Non si sono mai fermate le attività investigative dei Carabinieri di Molfetta coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. Gli inquirenti hanno acquisito ed analizzato una moltitudine di filmati, andando a scandagliare e carpire ogni minimo particolare delle immagini, alla fine sono riusciti ad identificare gli altri due presunti responsabili dei disordini di capodanno rimasti all'epoca "non identificati". Nella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di Molfetta hanno dato esecuzione ad un'ulteriore ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, nei confronti degli ultimi due presunti responsabili dell'evento delittuoso che ha indignato tutta l'Italia. A carico ...

