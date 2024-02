giudicate dal premier essenziali per conseguire gli obiettivi di essenziali per conseguire gli obiettivi di guerra di Israele. Il governo di Londra, come già fatto dagli Usa, colpisce con sanzioni

Mo: Israele colpisce obiettivi Hezbollah in Libano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) – L'esercito israeliano ha reso noto che aerei da combattimento dell'Idf hanno attaccato ?strutture militari? del gruppo Hezbollah dentro e intorno al villaggio di Qantara, nel sud del Libano, uccidendo diversi ?terroristi?. In precedenza, i media statali libanesi avevano riferito di un attacco a una casa nel villaggio che aveva ucciso tre civili.

