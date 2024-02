Mistery box cosmopolita | pressure test dedicato allo street food | mix di cucina e cinema E un' eliminazione sofferta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nella decima puntata di Masterchef 13 andata in onda il 15 febbraio non sono mancate emozioni e sorprese. Nell’appuntamento serale del giovedì di Sky Uno (e in streaming su Now) abbiamo assistito a un giro del mondo culinario e a una prova in esterna al Museo Nazionale deldi Torino. A lasciare il programma è stata Kassandra: ora gli aspiranti chef rimasti in gara nel cooking show sono solo cinque. La finale è prevista per il 29 febbraio. MasterChef Italia 12, trionfa l’ex rider Edoardo: il momento della ...