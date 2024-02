Missione parlamentare in Israele Scurria | “Vogliamo toccare con mano la tragedia del 7 ottobre”

top secret avviate nel Mediterraneo orientale a fianco di Israele è stato ordinato senza uno straccio di discussione parlamentare sapere via Tg che l'Italia è pronta a partecipare ad una missione

(Di venerdì 16 febbraio 2024)con, vedere con i propri occhi la devastazione seguita all’attacco di Hamas del 7. Questo l’obiettivo principale dellainpromossa dall’American Jewish Committee. La delegazione internazionale partirà domani 18 febbraio per rientrare il 21. “Si tratta di una rappresentanza di parlamentari dei diversi Paesi europei”, spiega il senatore di FdI Marcoin qualità di presidente del Transatlantic Friends of Israel, (progetto dell’American Jewish Committee) a nome di tutta l’organizzazione.indell’Amercan Jewish Committee “L’obiettivo dellaè quello di permettere ai legislatori europei dei diversi parlamenti e partiti, dicon ...

La legge, spiegano in parlamento, è stata promulgata dal presidente della Repubblica il 4 dicembre e pubblicata in Gazzetta ufficiale il 22 dicembre. ... (247.libero)

Frijia e Coppo in visita a Baglietto e Fincantieri: “Fiori all’occhiello anche per sicurezza lavoro”: Visita agli stabilimenti liguri Fincantieri e Baglietto per i deputati di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia e Marcello Coppo, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizioni di ...

Deforestazione, industria 5.0 e non solo: missione romana per UNIC: Deforestazione, industria 5.0 e non solo: missione romana per UNIC - Concerie Italiane che incontra il sottosegretario MIMIT Massimo Bitonci ...

La Consulta dei Giovani di Reggello in visita al Parlamento Europeo: Una tre giorni per approfondire il funzionamento delle istituzioni europee e i rapporti tra UE e Italia: la Consulta dei Giovani di Reggello ha vissuto un’esperienza unica e formativa con la visita a ...