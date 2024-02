Missione Aspides al via lunedì | fonti Ue avvertono | Sarà rischiosa

Lunedì l'Ue, in occasione del Consiglio Affari Esteri, lancerà la missione Aspides, contro gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso e nel Canale di Suez. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue.

