con Loris e con Aria che stava arrivando'. Ma quando e dove si Non sarebbe una scelta casuale per la Leotta vista la vicinanza con stata nella perla dello Ionio per le nozze del fratello Mirko

Mirko stava per fare un grosso spoiler su Sanremo (VIDEO) (Di venerdì 16 febbraio 2024) A Mirko Brunetti nella Casa del GF stava per scappare un grosso spoiler su Sanremo 2024, che ha generato ironia sul web L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi tutta la notizia su novella2000 (Di venerdì 16 febbraio 2024) ABrunetti nella Casa del GFper scappare unsu2024, che ha generato ironia sul web L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza