Mirko e Perla | cos’è successo sotto le coperte | la frase incriminata

in nomination La puntata ha poi visto il ritorno di Mirko ex fidanzato di Greta Rossetti e precedentemente di Perla Vatiero . Il approfondimento Grande Fratello, chi è stato eliminato lunedì 12

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 febbraio 2024) News tv. – I momenti passati a parlare del passato e la notte trascorsa nello stesso letto avevano fatto sperare in un bel ritorno di fiamma. Invece,Brunetti eVatiero nelle poche settimane in cui sono stati insieme nella Casa più spiata di Italia non sono riusciti a darsi quell’atteso bacio che i fan aspettavano. E probabilmente per questa ragione il “Grande Fratello” ha deciso di far rientrare il giovane nel loft di Cinecittà nel giorno di San Valentino. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, come sta Garibaldi dopo il malore: parla il fratello Leggi anche: “Grande Fratello”, stasera il ritorno diche rivela: “Cosa farò con” Secondo alcuni rumorsBrunetti eVatiero avrebbero avuto invece un incontro ...