Minorenne molesta tre donne in una pineta | arrestato

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tretresono statete da unmentre passeggiavano ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Il ragazzo,, dopo averle avvicinate e colte di sorpresa, le ha palpeggiate nelle parti intime. In un caso, inoltre, vi è stato anche il tentativo di spingere una delle vittime in un’area impervia di una. Le tresi sono liberate e hanno richiamato l’attenzione di alcune persone nelle vicinanze per poi sporgere denuncia. I carabinieri hanno analizzato i video dell’impianto di sorveglianza e hanno identificato il giovane. L'articolo proviene da The Social Post.