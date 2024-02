Ministero della Cultura | 800 milioni per la Campania Sangiuliano | Da noi fatti non parole

Festino, contributi da 30 mila euro: l'avviso L'avviso mette a disposizione oltre 734 mila euro, che arrivano dal ministero della Cultura. Ogni proposta che verrà finanziata potrà ottenere massimo 30

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Le risorse dirette deldestinate ai beni e alle attivitàli inammontano ad un totale di oltre 800di euro: soldi erogati per cantieri in corso, interventi da realizzare e opere concluse, impiegati con efficacia ed efficienza”. Lo scrive il ministro, Gennaro, in un intervento sul Corriere del Mezzogiorno. Il rappresentante del governo elenca nel dettaglio gli interventi e sottolinea che “questa è la politica diincontrovertibili e inconfutabili che stride con il non fare parolaio. Basta recarsi alla Floridiana al Vomero per capire cosa è stato fatto, in meno di un anno, per passare dal degrado alla rinascita. Noi lavoriamo per la ...