quest'anno diversi comuni in provincia aderiscono a "M'illumino diversi comuni in provincia aderiscono a "M'illumino di Meno" , la IL DECALOGO DI AZIONI PER ADERIRE ALLA GIORNATA - Spegni e fai

M'illumino di meno, il decalogo per risparmiare energia (Di venerdì 16 febbraio 2024) Spegnere le luci, rinunciare all'auto, piantare alberi, condividere i consumi. Sono alcune delle azioni del decalogo di 'M'illumino di meno', l'iniziativa per il risparmio energetico della trasmissione Catrepillar di Rai Radio 2, che si tiene il 16 febbraio in contemporanea con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il decalogo invita al primo punto spegnere e far spegnere le luci di casa, dell'ufficio, del condominio e del Comune. Una cena antispreco a lume di candela è la seconda azione proposta, con ricette svuota-frigo e alimenti a basso impatto ambientale. Al terzo punto c'è la rinuncia per un giorno all'auto, con la scelta di camminare, pedalare, usare i mezzi pubblici o la mobilità condivisa. La quarta azione del decalogo è organizzare attività di ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Spegnere le luci, rinunciare all'auto, piantare alberi, condividere i consumi. Sono alcune delle azioni deldi 'M'di', l'iniziativa per il risparmio energetico della trasmissione Catrepillar di Rai Radio 2, che si tiene il 16 febbraio in contemporanea con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Ilinvita al primo punto spegnere e far spegnere le luci di casa, dell'ufficio, del condominio e del Comune. Una cena antispreco a lume di candela è la seconda azione proposta, con ricette svuota-frigo e alimenti a basso impatto ambientale. Al terzo punto c'è la rinuncia per un giorno all'auto, con la scelta di camminare, pedalare, usare i mezzi pubblici o la mobilità condivisa. La quarta azione delè organizzare attività di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

M’illumino di meno 2024: stili di vita sostenibili oltre i confini. Le ultime notizie dal mondo ASviS: Il 16 febbraio torna “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa annualmente da Rai Radio2 con il programma Caterpillar per diffondere consapevolezza sul risparmio delle risorse e sulla sostenibilità ... "M’illumino di Meno" al Planetario Metropolitano Pythagoras: M’illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar. Si celebra ogni anno il 16 febbraio ... Campobasso s’illumina di meno: In occasione di 'M'illumino di meno' che si celebra oggi 16 febbraio, il comune capoluogo di regione del Molise Campobasso spegnerà le luci dalle 18 in poi. La Giornata Nazionale si focalizza sul risp ...

Video di Tendenza