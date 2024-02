M’illumino di Meno | Asl in campo anche nel 2024

L'ASLCN1 ha aderito all'iniziativa nazionale "M'illumino di meno" che si svolgerà domani 16 L'Asl

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Arezzo, 16 febbraioquest’anno Asl Toscana Sud Est aderisce a “di”, campagna di sensibilizzazione in occasione della Giornata Nazionale del risparmio Energetico e degli Stili di vita Sostenibili istituita ufficialmente nel 2020. In questi anni l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est ha raggiunto una serie di risultati, e altri ne ha in programma per il futuro, tesi a ridurre le emissioni di Co2 attraverso comportamenti virtuosi. In occasione del “di” Asl Tse metterà in atto una serie di azioni, che seppur simboliche, hanno lo scopo di sensibilizzare sulla necessità di ridurre i consumi energetici con riduzione del grado di illuminazione degli Ospedali al minimo consentito dalla normativa e la diffusione fra i dipendenti di best practice ...