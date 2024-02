M’illlumino di meno | il viale oggi è al buio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Luci spentenel cuore commerciale cittadino. L’associazione Isola dei Platani in collaborazione con il Comune, ha aderito all’iniziativa ’M’illumino di’, per la giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. "Spegniamole luminarie contribuendo alla sensibilizzazione in tema ambientale, che per due km circa coprono il centro della città e le vie limitrofe". L’associazione ricorda che da anni "ha adottato un protocollo di risparmio energetico di altissimo livello con illuminazione a led a bassissimo consumo e accendendo solo con orari mirati".