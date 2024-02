Milano | offriva soldi online alle famiglie per stuprare i loro figli

È stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione il 50enne arrestato a Milano lo scorso agosto per cessione e detenzione di materiale pedopornografico . Lo ha stabilito il gip Teresa De Pascale al termine del processo con rito abbreviato, riconoscendogli le attenuanti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un uomo che però stato condannato a 2 anni e 4 mesi di detenzione. Arrestato ad agosto 2023 per possesso e cessione di materiale pedopornografico, il cinquantenne, del quale non si conosce il nome, dal 2019 pubblicava annunci rivolti a genitori in difficoltà economica cercando di "comprare" i per denaro. L'uomo è stato condannato dal gip Teresa Pascale al termine del processo con rito abbreviato, dove al colpevole sono state riconosciute le attenuanti generiche. Oltre a scontare il periodo di detenzione, dovrà pagare anche una multa di 3.400 euro.

