Milano | le sette bande criminali che si spartivano lo spaccio di droga in città | 15 condanne

Sette ragazzi egiziani violentano una bambina di 13 anni nel parco Troppe periferie sono dominate da bande di ragazzini in balia di Siamo nei dintorni di Milano. Un diciassettenne ferisce la

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Un filone dell’inchiesta su un maxi traffico di, tra cui cocaina, si è conclusa con quindici, di cui tre a 20 anni di reclusione. Il processo è avvenuto con rito abbreviato, davanti al gup diMattia Fiorentini dopo le indagini condotte dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria e coordinate dai pm della Dda Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi. L’inchiesta ha identificato un traffico didiviso tragruppie gestito in quartieri periferici come Barona, Gratosoglio, Comasina e Quarto Oggiaro, e anche a Rozzano, nel Milanese. Nessuna condanna per il “ras della Barona” A fine aprile scorso erano stati eseguiti una trentina tra arresti e fermi e dall'indagine era emersa la figura del presunto ...