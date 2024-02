Milano | la preside col pitbull a scuola | esposto in Procura

a proposito della foto che la ritrae a un incontro collegiale col I docenti difendono la preside con il pitbull 'Mai alcun problema su bianco in una lettera aperta i docenti del Verri di Milano

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Pubblicato il 16 Febbraio, 2024 Ares è ildella dirigente dell’Istituto Tecnico Commerciale Pietro Verri die “la segue in ogni suo movimento” all’interno della struttura. Per questo è diventato oggetto, con tanto di foto segnaletiche scattate per i corridoi o seduto alla sinistra dellanei consigli d’istituto, di unfinito ina fine gennaio e firmato da “una parte del personale”. A raccontare la vicenda La Repubblica, che accoglie anche la replica della diretta interessata, Susanna Musumeci, da 10 anni a capo dell’Itc meneghino. “Sono amareggiata, non sapevo dell’– commenta – Nessuno si era mai lamentato del mio cane, sto cercando il dogsitter giusto”. E l’indomani, a sua difesa, una lettera aperta dei docenti: “Mai ...