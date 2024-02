'In tasca cinque lauree, non una. In testa mille idee, non una. Davanti, invece, un unico obiettivo: dare il soluzione ai problemi discorso inedito appositamente studiato per gli eventi di Milano e

Milano ha mille problemi, ma Sala pensa a tassare i Suv (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’emergenza sicurezza, le baby gang, il costo della vita, le periferie, le buche. Non è un elenco confuso, ma solo alcuni dei problemi di Milano. Il sindaco Beppe Sala però non sembra particolarmente interessato a risolvere i veri problemi dei suoi cittadini, concentrando la sua attenzione sulle grandi dinamiche della sinistra italiana, sul suo futuro e sulle tematiche a lui più vicino, dal green alla comunità arcobaleno. Lui, esponente di spicco dei Verdi, ha cambiato radicalmente la forma della città con delle piste ciclabili che hanno complicato tutto per i cittadini, senza apportare alcun beneficio. Ma la furia iper-progressista non s’è smorzata. Anzi, presto potremmo assistere a nuove “genialate”. Anziché copiare i modelli positivi, Sala sembra intenzionato a prendere ispirazione dalle follie ... Leggi tutta la notizia su nicolaporro (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’emergenza sicurezza, le baby gang, il costo della vita, le periferie, le buche. Non è un elenco confuso, ma solo alcuni deidi. Il sindaco Beppeperò non sembra particolarmente interessato a risolvere i veridei suoi cittadini, concentrando la sua attenzione sulle grandi dinamiche della sinistra italiana, sul suo futuro e sulle tematiche a lui più vicino, dal green alla comunità arcobaleno. Lui, esponente di spicco dei Verdi, ha cambiato radicalmente la forma della città con delle piste ciclabili che hanno complicato tutto per i cittadini, senza apportare alcun beneficio. Ma la furia iper-progressista non s’è smorzata. Anzi, presto potremmo assistere a nuove “genialate”. Anziché copiare i modelli positivi,sembra intenzionato a prendere ispirazione dalle follie ...

