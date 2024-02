Milano-Cortina | Pizzarotti | ' al via cantiere pista bob | lunedì 19 consegna dei lavori' **

Pizzarotti aprirà il cantiere lunedì 19 febbraio e per quella SALA: DUBBI E MINISTRI - Sulla pista da bob di Cortina ha espresso di Cortina ha espresso qualche dubbio anche il sindaco di Milano,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 feb. (Adnkronos) - Si avvicina il momento dell'avvio dei cantieri per la realizzazione delladi bob che farà parte del circuito dei Giochi invernali di Milano-2026: Impresa, che si è aggiudicata la commessa dal valore complessivo di 81 milioni di euro, ha confermato che il prossimo 19 febbraio avverrà ufficialmente ladei. Il programma di lavoro prevede 625 giorni diper la realizzazione complessiva dell'opera; la, cuore del progetto, avrà una lunghezza di 1.650 metri (comprensiva di outrun) e si snoderà in 16 curve per un dislivello di 110 metri. Ladovrà essere completata entro marzo 2025, tuttavia ilandrà avanti fino a novembre 2025 per completare gli edifici 'partenze' e 'arrivi', gli impianti di corredo allae le opere di finitura.

TERNA: AUTORIZZATI DUE NUOVI COLLEGAMENTI IN CAVO INTERRATO NELLA CITTÀ DI MILANO: Nell’ambito delle opere funzionali ai Giochi “Milano – Cortina 2026”, Terna ha già realizzato nella città di Milano due linee in cavo per la connessione delle Cabine Primarie “San Cristoforo” e ...

Terna: via libera a due nuovi collegamenti elettrici a Milano, investimento di 17 milioni: L’intervento rientra tra le attività pianificate per incrementare l’affidabilità dell’alimentazione dei luoghi in cui si svolgeranno i Giochi olimpici e paralimpici Milano - Cortina 2026 ...