Milano | 85enne esce di casa e scompare | ricerche in corso da domenica

Le immagini ritraggono l'anziana alle ore 16 del 4 febbraio in via Milano, a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente. A casa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 feb. (Adnkronos) – E’ uscita diper andare a trovare una parente, ma non è mai arrivata a destinazione e, nel frattempo, di lei si sono perse le tracce. E’ accaduto la scorsaa Baranzate, comune alle porte di, a una donna di 85 anni.A presentare la denuncia è stato il figlio 62enne della signora, che si è presentato alla tenenza dei carabinieri di Bollate. Subito sono scattate le. Dagli accertamenti condotti dai militari di Rho è emerso che, dopo essere uscita di, la donna è stata ripresa da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona di Bollate, dove la donna si era recata per andare a trovare una parente. Le immagini ritraggono l?anziana alle ore 16 del 4 febbraio in via, a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe perdalla propria abitazione verso quella della parente. Adella congiunta, però, non è mai arrivata.Per questo i carabinieri hanno deciso di diffondere le immagini, invitando chiunque abbia informazioni o avvisti la donna a contattare il numero di emergenza 112. L'articolo CalcioWeb.