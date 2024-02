Milano | 85enne esce di casa e scompare | ricerche in corso da domenica

Le immagini ritraggono l'anziana alle ore 16 del 4 febbraio in via Milano, a Bollate, zona compatibile con il tragitto che avrebbe percorso dalla propria abitazione verso quella della parente. A casa

E' uscita di casa per andare a trovare una parente, ma non è mai arrivata a destinazione e, nel frattempo, di lei si sono perse le tracce. E' accaduto la scorsa domenica a Baranzate, comune alle porte di Milano, a una donna di 85 anni. A presentare la denuncia è stato il figlio 62enne

