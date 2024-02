Milan | Ruben Loftus-Cheek | vincere l’Europa League? Si ma…

Contenuti top media Ruben Loftus - Cheek e i giocatori del Milan esultano: hanno battuto nettamente il Rennes a San Siro AC Milan via Getty Images Corpo articolo Un grande Milan batte nettamente il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Al termine della partita contro il Rennes il centrocampista delha parlato delle possibilità diIlsi è imposto per 3-0 sul Rennes nella sfida di andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa. L’MVP del match è stato, autore di una doppietta. Il centrocampista inglese sta vivendo un ottimo momento di forma ed è il capocannoniere dei rossoneri in questo primo scorcio di 2024. Il Diavolo, così, ha praticamente ipotecato il passaggio del turno e dovrà soltanto amministrare il triplo vantaggio nella gara di ritorno che si giocherà giovedì prossimo. Al termine del match, il centrocampista rossonero è intervenuto ...

Milan, Pioli: "Non è ancora finita. Leao è sempre stato sereno": Il Milan di Stefano Pioli si porta a casa l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes: a San Siro finisce 3-0. Al termine del match, l'allenatore dei rossoneri ha parlato ai microfoni di ...

Playoff Europa League, Milan-Rennes 3-0: Loftus-Cheek e Leao dominano a San Siro: Pagelle e tabellino di Milan -Rennes 3-0, l’andata dei playoff di Europa League. Doppietta di Loftus-Cheek e Leao: qualificazione vicinissima Il Milan voleva subito indirizzare la qualificazione e ci ...

Un Milan travolgente, niente da fare per il Rennes. Leao: “Il gol mi mancava”: A fine partita la felicità rossonera è tanta. Ruben Loftus-Cheek: “Ma la missione non è ancora compiuta. Sapevamo di dover vincere stasera in vista del match di ritorno in Francia, siamo solo a metà” ...