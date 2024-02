Pioli inserisce anche Thiaw per Kjaer. Al 26' Maignan per due Poco dopo la mezz'ora altri due cambi per il Milan e tre per il dopo la mezz'ora altri due cambi per il Milan e tre per il Rennes:

Milan-Rennes, Thiaw: “Possiamo vincere l’Europa League. Sul mio rientro…” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Malick Thiaw, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Milan-Rennes, andata dei playoff dell'Europa League 2023-2024 Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di venerdì 16 febbraio 2024) Malick, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo, andata dei playoff dell'Europa2023-2024

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Stephan non ci crede più ed esalta il Milan: “La squadra sapeva, qualificazione compromessa”: Le dichiarazioni di Stephan in conferenza stampa, al termine del match che ha visto il suo Rennes, perdere 3 a 0 a San Siro contro il Milan Sconfitta per il Rennes a San Siro. La squadra di Stephan è ... EUROPA LEAGUE - Milan-Rennes: 3-0, Pioli ipoteca la qualificazione. Doppietta di Loftus-Cheek: La qualificazione del Milan è ora davvero a un passo. Il Milan si sbarazza senza troppi patemi del Rennes di Julien Stephan nella gara d'andata dei playoff e infila un piede e mezzo negli ottavi di ... Le pagelle di Milan-Rennes 3-0: Loftus-Cheek monumentale, Leao meravigliao, Theate flop: Un super Milan travolge 3-0 il Rennes nell’andata del playoff di Europa League al Meazza. I rossoneri ipotecano il passaggio agli ottavi grazie a una prestazione sensazionale di Loftus-Cheek, autore ...

Video di Tendenza