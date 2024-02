Milan-Rennes | Pioli | Ci siamo presi il vantaggio che volevamo ma non è finita

ma Stefano Pioli fa sicuramente un passo avanti verso quello che ormai è rimasto l'unico obiettivo stagionale del Milan. Il 3 - 0 con cui congela il Rennes vale la prenotazione di un posto negli

(Di venerdì 16 febbraio 2024)o, 15 febbraio 2024 – Con una prova di grande forza e qualità, iltravolge 3-0 ila San Siro e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di Europa League nonostante l’insidiosa trasferta in terra transalpina in programma tra una settimana. Gli uomini dihanno una volta di più confermato di essere nel pieno di un ottimo momento di forma e hanno comandato la gara di fatto per tutto l’arco dei 90’ rischiando poco o nulla e proponendo un calcio frizzante e concreto. Protagonista della grande serata rossonera è stato senza alcun dubbio Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta tutta firmata di testa: l’inglese ha aperto le danze con la prima incornata vincente al 31’ su cross di Florenzi e poi ha raddoppiato al 47’, ribadendo in rete una respinta di Mandanda su un colpo di testa di Kjaer. A ...