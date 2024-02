va da solo nel corridoio centrale e conclude davanti a Mandanda Poco dopo la mezz'ora altri due cambi per il Milan e tre per il dopo la mezz'ora altri due cambi per il Milan e tre per il Rennes:

Milan-Rennes, Mandanda non subiva una doppietta rossonera da … Inzaghi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Rennes perde per 3-0 contro il Milan e Mandanda, portiere dei francesi, subisce la doppietta di Loftus-Cheek. Ma non è la prima volta... Leggi tutta la notizia su pianetamilan (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilperde per 3-0 contro il, portiere dei francesi, subisce ladi Loftus-Cheek. Ma non è la prima volta...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza