Milan-Rennes | la moviola della Gazzetta | “Niente rigore su Kalimuendo”

Milan - Rennes, i casi da moviola . Nessun precedente con le italiane per Dabanovic. Dabanovic non ha precedenti né con Milan o Rennes né con altre squadre italiane: il 41enne arbitro di Montenegro

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 16 febbraio 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

Le Pagelle di Milan-Rennes , andata dei playoff dell'Europa League 2023-2024. Giudizi dei rossoneri secondo ' Tuttosport ' in edicola (pianetamilan)

Milan, Pioli elogia Loftus-Cheek: "Mi ricorda Milinkovic-Savic": Grande vittoria del Milan nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League a San Siro contro il Rennes. Il risultato finale è di 3-0 grazie soprattutto alla doppietta ...

Milan Rennes, Gabbia al settimo cielo: la gioia social del centrale rossonero – FOTO: MILANO (ITALPRESS) – Un bel Milan mette in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie alla netta vittoria per 3-0 a San Siro contro il Rennes. Sono una doppietta di Loftus-Cheek e ...

MILAN - Thiaw: "Sono contento di essere tornato in campo": Malick Thiaw ha ritrovato finalmente il campo dopo un lungo infortunio e lo ha fatto nella vittoria del Milan contro il Rennes in Europa League. Un traguardo che è apparso importante per il difensore ...