Milan-Rennes | Florenzi | “Vi spiego che tipo di rapporto ho con Leao”

MILAN - RENNES 3 - 0 MILAN MAIGNAN voto 6 FLORENZI voto 7 KJAER voto 6,5

Come sta Leao ? L'attaccante rossonero è uscito anzitempo dal campo durante il match fra Milan e Rennes: ecco le sue condizioni ()

Julien Stéphan, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Rennes , partita di andata dei playoff dell'Europa League 2023-2024 (pianetamilan)

Playoff Europa League, Milan-Rennes 3-0: Loftus-Cheek e Leao dominano a San Siro: Pagelle e tabellino di Milan -Rennes 3-0, l’andata dei playoff di Europa League. Doppietta di Loftus-Cheek e Leao: qualificazione vicinissima Il Milan voleva subito indirizzare la qualificazione e ci ...

Milan, Pioli: "Non è ancora finita. Leao è sempre stato sereno": Il Milan di Stefano Pioli si porta a casa l'andata dei playoff di Europa League contro il Rennes: a San Siro finisce 3-0. Al termine del match, l'allenatore dei rossoneri ha parlato ai microfoni di ...

Europa League: Milan batte Rennes 3-0 e ipoteca gli ottavi FOTO: Usa la testa il Milan, non abbassando il ritmo. Usa la testa, Loftus-Cheek, per fare il bis: corner di Theo a inizio ripresa, Mandanda smanaccia su spizzata di Kjaer e l'8 di Pioli si tuffa per il ...