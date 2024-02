FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Europa League Musah provato titolare: probabili di Milan - Rennes Dubbio a centrocampo per Pioli con Musah in vantaggio su Bennacer e Adli. In difesa

Milan-Rennes, Desiré Doué è il nuovo Rafael Leao? Tutti i voti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Milan batte il Rennes 3-0. Grande gara da parte di Desiré Doué: è lui il nuovo Rafael Leao? Ecco Tutti i voti dei quotidiani Il Milan ha battuto il Rennes per 3-0 nella partita di andata valida per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha cominciato il proprio cammino nel modo migliore e ha spianato la strada per approdare al prossimo turno. Tra le tante cose positive che ha riservato la partita, c’è anche da sottolineare la grande gara del trequartista della squadra francese Desiré Doué. La grande gara del numero 33 del Rennes è stata di grande sostanza, contando l’età del ragazzo: 18 anni. I maggiori ... Leggi tutta la notizia su dailymilan (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilbatte il3-0. Grande gara da parte di: è lui il? Eccodei quotidiani Ilha battuto ilper 3-0 nella partita di andata valida per l’accesso agli ottavi di finale dell’Europa League. La squadra di Stefano Pioli ha cominciato il proprio cammino nel modo migliore e ha spianato la strada per approdare al prossimo turno. Tra le tante cose positive che ha riservato la partita, c’è anche da sottolineare la grande gara del trequartista della squadra francese. La grande gara del numero 33 delè stata di grande sostanza, contando l’età del ragazzo: 18 anni. I maggiori ...

