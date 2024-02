Milan-Rennes | daspo a tifoso francese con petardo nelle mutande

durante i prefiltraggi al Mezza prima di Milan - Rennes, gara valevole per l'andata dei playoff di Europa League poi vinta 3 - 0 dai rossoneri. Identificato dalla polizia, per lui è scattato un Daspo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Questore dio Giuseppe Petronzi ha emesso undella durata di un anno nei confronti di un21enne che, durante i controlli allo stadio Meazza per la partita, è stato trovato in possesso di un fumogeno nascosto. Il provvedimento ha inibito con effetto immediato l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea dove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche.valido anche per le gare della Nazionale. SportFace.