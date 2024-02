Milan-Rennes 3-0 | squadra di Pioli a un passo da ottavi

La partita non era semplice, perché il Rennes è una buona squadra ed era in un gran momento di forma. Ma non è ancora finita". Milan, Pioli elogia i suoi gioielli: Loftus - Cheek e Rafa Leao. Due gol

Il Milan annienta il Rennes e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di Europa League. Decidono una doppietta di Loftus-Cheek ed una rete di Leao.Retour match giovedì prossimo, 22 febbraio, alle ore 18.45 in Francia. Rossoneri aggressivi fin dalle prime battute, alla ricerca del gol. Al 7' Florenzi da destra sventaglia pescando Leao, che in corsa stoppa di petto e poi conclude: traversa. Poco dopo Loftus-Cheek sfonda a destra e mette al centro, ma Musah non inquadra la porta con la deviazione.Il Rennes spaventa Maignan solo alla mezz'ora con una conclusione piazzata di Bourigeaud, di poco fuori, ma 3' dopo il Milan passa. Florenzi, tra i più attivi, crossa alla perfezione da destra, Loftus-Cheek a centroarea non deve nemmeno staccare ma solo girarla di testa, piazzandola.

