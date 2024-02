Milan-Rennes 3-0 | Pioli | “Non è ancora finita Siamo in un buon momento”

Bene Theo e Florenzi, nessuna insufficienza nella squadra di Pioli. Tutti i voti di Federico Zancan MILAN - RENNES 3 - 0, GLI HIGHLIGHTS ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT MILAN MAIGNAN voto 6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “La partita non era semplice, perché ildifende bene e riparte velocemente. Cipresi il vantaggio che volevamo ma non è. Dobbiamo andare là con la stessa concentrazione”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, a Sky Sport dopo la netta vittoria contro il: “Loftus-Cheek ha avuto qualche problema fisico in passato, ma quando sta bene è un giocatore di qualità che sa riempire l’area. È un ragazzo fantastico, ci può dare tante soddisfazioni. L’ho trovatopiù offensivo di quanto credessi. Mi ricorda Milinkovic-Savic. È normale che Leao avesse voglia di segnare, anche se l’ho sempre visto sereno. Lo vorremmo sempre un po’ più dentro l’area, ma ora la sto facendo con più continuità. Deve continuare a ...