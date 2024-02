Milan-Rennes 3-0 | Mauro Suma esulta per la netta vittoria | la sua reazione VIDEO

Contenuti top media Calvin Stengs (Feyenoord), Mauro Icardi (00 CET Benfica - Tolosa Milan - Rennes Lens - Freiburg Braga - Qaraba

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 febbraio 2024)raggiante per lalarga delin casa contro ilnell’andata dei playoff di Europa League 2023/2024. Il giornalista commentatore tifoso rossonero hato per il tris rifilato ai francesi che proietta la squadra di Pioli, se non ci saranno cataclismi al ritorno, alla fase successiva della competizione, una bella soddisfazione in un 2024 fin qui eccezionale per il Diavolo. Di seguito ecco il. SportFace.